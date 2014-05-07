Кандидати в президенти пообіцяли оприлюднити звіти про фінансування своїх кампаній

Про це повідомляє рух Чесно, учасники якого в рамках кампанії "Чесний кандидат" провели перші 3 зустрічі з кандидатами на посаду президента України.

"Анатолій Гриценко та Ольга Богомолець вже почали публікувати в інтернеті інформацію про фінансування власних передвиборчих фондів", - зазначили активісти.

Гриценко сказав їм, що ще з президентської кампанії 2009 року розкриває інформацію про фінансування на власному сайті, а Богомолець заявила, що публікує подібну інформацію щотижня.

"Петро Порошенко також погодився оприлюднити проміжні та фінальні звіти про використання передвиборчого фонду", - йдеться в повідомленні.

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На сайті Гриценка дійсно є інформація з іменами людей та назвами організацій, що зробили внесок в кампанію політика, однак без деталізації, яка саме особа чи організація внесла певну суму з певною метою. Загальна сума отриманих коштів, згідно з повідомленням на сайті, становить майже 7 мільйонів гривень.

Богомолець, як стверджується на її сайті, витрачає на кампанію тільки кошти, які "були зібрані звичайними громадянами і волонтерами". Бюджет кандидата, яка відмовилася від "дуже коштовних методів передвиборної агітації: біллбордів, рекламних роликів на телебаченні та радіо", складає 181,5 тис грн. Останній звіт наведено станом на 30 квітня.

Активісти також повідомили, що розробляють відповідний законопроект який би зобов’язав кандидатів розкрити інформацію про своє фінансування ще до виборів 25 травня і обіцяють вести "діалог з рештою кандидатів у президенти аби заручитися їх підтримкою законопроекту та пересвідчитися у готовності розкрити власне фінансування на вимогу громадськості".

Чесно, Українська правда