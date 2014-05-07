На материкову Україну з Криму вже виїхали більше 7 тисяч біженців

1862 із них – пенсіонери, які вже на материку отримали свої пенсії за квітень. Про це повідомила міністр соціальної політики Людмила Денісова, зазначає "5 канал".

"Найбільша кількість кримчан - 2111 осіб - перебуває в місті Києві. Водночас, є багато тих, хто ще не зареєструвався. Але й таким громадянам будуть надані відповідні консультації та допомога", – підкреслила Денісова, передає ТСН.

Уже розпочали фінансування державних соціальних допомог, зокрема, малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства. Читайте такожДо Києва продовжують прибувати біженці з Криму

За словами міністра соцполітики, вже профінансовано перший транш такої допомоги (це 3,3 млрд грн), виплату яких планується завершити до 15 травня. "Також зменшилася заборгованість по виплатах фондів соцстрахування. На сьогодні вона становить трохи більше 600 мільйонів гривень. Думаю, до кінця травня нам вдасться забезпечити погашення цих боргів по виплатах", – переконана Денісова.