З початку проведення АТО загинуло 14 військовослужбовців, 66 дістали поранення - СБУ

З початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло 14 українських військовослужбовців, ще 66 отримали поранення.

Повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ. Нагадаємо 12-13 квітня озброєні російські бойовики почали провокувати сутички на сході України. Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення розпочати АТО на сході, де сепаратисти захопили низку держустанов, антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України. Читайте такожДонецька міськрада закликав ВР зупинити проведення АТО і почати переговори - ЗМІ 2 травня в районі Слов'янська і Краматорська почалася активна фаза антитерористичної операції силами підрозділів МВС, Нацгвардії та армії.

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