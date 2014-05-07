Понад 40% громадян готові захищати територіальну цілісність України зі зброєю в руках – опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження групи «Рейтинг», оприлюдені засновником та експертом соціологічної служби Ігорем Тищенко під час прес-конференції.

За даними дослідження, 44% опитаних однозначно або скоріше готові відстоювати територіальну цілісність зі зброєю в руках; натомість 46% скоріше не готові до цього; ще 10% - не визначилися.

Опитування показало, що до захисту території більшою мірою готові жителі західних, північних і центральних областей. Також готовність до захисту територіальної цілісності вища серед молоді, чоловіків, населення, яке працює, і тих, хто має вищу освіту.Читайте такожБільшість росіян вважають загарбання території республік екс-СРСР прийнятним - опитування

Крім того, 51% респондентів вважає, що Україна має вести бойові дії для захисту державних кордонів, якщо російські війська перетнуть материковий кордон країни, 29% висловилися за проведення переговорів, задоволення частини вимог Росії, але при цьому всі регіони України мають залишитися у складі України; 5% - за те, щоб задовольнити більшість вимог Росії, якщо потрібно віддати кілька регіонів, 3% - інше, 12% не визначилися з цього питання.

Бойові дії для захисту державного кордону підтримують майже 75% опитаних на Заході і Півночі країни, у Центрі – 60% та майже 40% - на Півдні та Сході.

Дослідження проводилося соціологічною службою «Рейтинг» 25-30 квітня 2014 року серед населення України віком від 18 років, вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення, вибіркова сукупність 2 тисячі респондентів, похибка репрезентативності дослідження становить не більш як 2,2%.