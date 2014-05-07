Нормальна людина не може терпіти такий рівень "нахабства сусіда" - перший президент Білорусі

Перший президент Білорусі, голова Білоруської соціал-демократичної партії Станіслав Шушкевич вважає, що нормальна людина в Україні не може терпіти такий рівень “нахабства сусіда”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції в Києві, говорячи про дії Росії, спрямовані на ескалацію ситуації в Україні.

“Я давно люблю вашу країну, люблю її людей, її політичних діячів”, - сказав Шушкевич і наголосив, що як в Україні, так і в Білорусі має будуватися правова демократична держава.

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Водночас, екс-президент зазначив, що “і нам перешкоджають це робити, і вам перешкоджають це робити”.

“Але у вашому випадку нахабство сусіда і його найвищих керівників досягнуло такого рівня, що нормальна людина, ким би вона не була, не може це терпіти”, - відзначив Шушкевич.

Він наголосив, що солідарний із Україною і наголосив, що необхідно зробити все для того, аби світ розумів реальний стан справ.

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Крім того, Шушкевич підкреслив, що “так звані російські мас-медіа” фактично ведуть пропагандистську акцію.

“Ми проти цього і сподіваємося, що люди нас підтримають в усьому світі”, - сказав Шушкевич.