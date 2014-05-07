Порушено близько ста кримінальних справ через події на півдні та сході України
Керівник антитерористичного центру Василь Крутов повідомив, що на сьогодні порушено вже близько 100 кримінальних справ за зраду Батьківщині та інші тяжкі злочини на півдні та сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Крутов заявив на прес-конференції.
“Лише Службою безпеки України на сьогодні порушено близько 100 кримінальних справ, які стосуються зради Батьківщині, шпіонажу, диверсій, тероризму, порушення територіальної цілісності України і посягання на конституційний лад”, - сказав Крутов.
Крім того, він заявив, що головну роль як в анексії Криму, так і в спробах анексії інших територій України, відіграє не місцеве населення, як в цьому намагається переконати російська пропаганда, а Головне розвідувальне управління Збройних Сил Росії та інші спецслужби Росії.
Крім того, Крутов зазначив, що росіяни не ведуть війну в Україні у класичному розумінні цього терміну.
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“Я підтверджую, що станом на сьогодні з боку українських військовослужбовців загинуло 14 людей і 66 поранено. Це представники всіх сил, які беруть участь в АТО. Ми зіткнулися з надзвичайно складним явищем, ми зіткнулися з війною нового типу, яка об`єднує в собі військові дії у формі диверсійно-підривної діяльності, у формі тероризму, з інформаційною та кримінальною війною, з діями спрямованими на розпалювання протистояння серед народу”, - сказав Крутов.
Також він зазначив, що українським силовикам морально важко боротися з терористами, тому що вони використовують мирне населення у якості живого щита: “Це є дуже великими морально-психологічними труднощами для всіх, хто бере участь в операції”.
Також Крутов підтвердив, що українським силовикам на блокпости приносять отруєну воду та їжу. “Не території Донеччини до тих блокпостів, які контролюють українські силовики, туди приходять, приносять отруєну їжу та воду, і ці вчинки взагалі ніяк не пов’язуються з людською мораллю”, - сказав Крутов.