Порушено близько ста кримінальних справ через події на півдні та сході України

Як передає кореспондент УНІАН, про це Крутов заявив на прес-конференції.

“Лише Службою безпеки України на сьогодні порушено близько 100 кримінальних справ, які стосуються зради Батьківщині, шпіонажу, диверсій, тероризму, порушення територіальної цілісності України і посягання на конституційний лад”, - сказав Крутов.

Крім того, він заявив, що головну роль як в анексії Криму, так і в спробах анексії інших територій України, відіграє не місцеве населення, як в цьому намагається переконати російська пропаганда, а Головне розвідувальне управління Збройних Сил Росії та інші спецслужби Росії.

Крім того, Крутов зазначив, що росіяни не ведуть війну в Україні у класичному розумінні цього терміну.

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“Я підтверджую, що станом на сьогодні з боку українських військовослужбовців загинуло 14 людей і 66 поранено. Це представники всіх сил, які беруть участь в АТО. Ми зіткнулися з надзвичайно складним явищем, ми зіткнулися з війною нового типу, яка об`єднує в собі військові дії у формі диверсійно-підривної діяльності, у формі тероризму, з інформаційною та кримінальною війною, з діями спрямованими на розпалювання протистояння серед народу”, - сказав Крутов.

Також він зазначив, що українським силовикам морально важко боротися з терористами, тому що вони використовують мирне населення у якості живого щита: “Це є дуже великими морально-психологічними труднощами для всіх, хто бере участь в операції”.

Також Крутов підтвердив, що українським силовикам на блокпости приносять отруєну воду та їжу. “Не території Донеччини до тих блокпостів, які контролюють українські силовики, туди приходять, приносять отруєну їжу та воду, і ці вчинки взагалі ніяк не пов’язуються з людською мораллю”, - сказав Крутов.