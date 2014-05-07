Для Великобританії повага до суверенітету України важливіша за торгівлю з Росією - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг повідомив під час брифінгу в Києві.

«Велика Британія та решта ЄС готові до того, що коли ми застосуємо ширші санкції (проти Росії - УНІАН), вони торкнуться і нашого фінансового сектору, саме тому потрібно, щоб усі країни ЄС діяли разом», - зазначив він.

Також Хейг зауважив, що «між ЄС та Росією існують великі зв’язки, багато британських компаній мають величезні інвестиції в Росії».

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Разом з тим він наголосив, що повага суверенітету будь-якої країни важливіша за економічні відносини.

«Головне - розуміти різні чинники: у нас є національні інтереси і є правила в міжнародній системі і протидія порушенню міжнародного права, хартії ООН, неповага до національного суверенітету – це важливіше, ніж економічні відносини та експорт (товарів) у певну країну», - підкреслив Хейг.