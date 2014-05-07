Терористи в Слов'янську це місцевий непотріб: наркомани й алкоголіки - житель міста

Про це повідомляє сайт "Главное", кореспондентові якого вдалося поспілкуватися з родиною, що змушена була виїхати зі Слов'янська через ситуацію, що склалася в місті.

Як розповів глава сім'ї, він відвіз зі Слов'янська дружину, дитину і батьків, так як боявся за їх життя. За його словами, за останні два дні місто покинули мінімум 400 автомобілів, всі його знайомі, друзі, виїхали зі Слов'янська.

"Не вірте, що жителі Слов'янська - за Росію, за терористів. Це неправда. Ті люди, які ходять по вулиці із зброєю в руках, це місцевий непотріб: наркомани і алкоголіки, порядних людей серед них немає", - розповів чоловік.

Він також підтвердив інформацію про те, що в місті знаходяться чеченці. При цьому, за його словами, на блокпостах вони спілкуються між собою жестами - мовою німих.

"Ситуація в місті складна, люди бояться виходити з будинків, якщо й виходять, то лише в найближчий магазин", - розповів чоловік.

Він також додав, що магазини практично порожні, продукти не завозять, навіть за хлібом вишиковуються величезні черги.

У свою чергу, мати чоловіка, звертаючись до силовиків, які перебувають на блокпосту, попросила їх якомога швидше увійти в місто.

Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці проводять антитерористичну операцію в Слов'янську і Краматорську Донецької області, які вже кілька тижнів захоплені терористами.