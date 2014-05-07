Людей з обмеженими можливостями зі Слов'янська перевели до лікарень Донецька

Про це повідомила Наталія Королевська після відвідування вже перевезених людей з особливими потребами у Донецькій обласній лікарні відновлювального лікування.

«Щойно я відвідала лікарню, куди ми перевезли людей, які не можуть обходитися без сторонньої допомоги. На жаль, в ситуації, що склалася в «гарячих точках», вони залишилися напризволяще, адже мало того, що в країні скорочують соціальних працівників, так й ті, хто залишився, часто бояться виходити на вулицю. Саме на допомогу таким людям і спрямована робота нашого Інституту», - запевнила вона.

Наталія Королевська нагадала, що зі Слов'янська з профільного санаторію для інвалідів-спинальників вже вивезли 30 осіб, які самостійно не могли дістатися додому. Вона також пообіцяла, що разом зі своєю командою й надалі надаватиме допомогу людям, які опинилися без підтримки держави, особливо в східних регіонах країни. Адже, за словами Наталії Королевської, в нинішній ситуації саме турбота про людей, як ніколи раніше, набула першочергового значення.

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«Сьогодні на сході потрібна не військова місія, а соціальна, тому ми будемо й надалі продовжувати допомагати і рятувати людей. Всі кошти, які були зібрані на виборчу кампанію, наразі спрямовані на ці цілі», - зазначила вона, додавши, що програми з надання допомоги та захисту людей ведуться безпосередньо в рамках роботи Інституту соціального захисту громадян.

Підбиваючи підсумки своєї дводенної поїздки по Донеччині, Наталія Королевська констатувала: мирний перебіг життя в східних областях України зупинився, а люди, що проживають там, реально налякані. Саме тому, за її словами, Україні потрібна законно обрана влада, а, отже - й вибори президента України 25 травня.

«Темою виборів має бути не розкол, а об'єднання країни. 25 травня країна повинна скинути з себе весь жах протистояння, підтвердити свою єдність і почати мирний розвиток», - наголосила вона.