Людей з обмеженими можливостями зі Слов'янська перевели до лікарень Донецька
Інститут соціального захисту громадян перевозить одиноких інвалідів, які залишилися без соціального супроводу, зі Слов'янська та Краматорська до лікарні Донецька.
Про це повідомила Наталія Королевська після відвідування вже перевезених людей з особливими потребами у Донецькій обласній лікарні відновлювального лікування.
«Щойно я відвідала лікарню, куди ми перевезли людей, які не можуть обходитися без сторонньої допомоги. На жаль, в ситуації, що склалася в «гарячих точках», вони залишилися напризволяще, адже мало того, що в країні скорочують соціальних працівників, так й ті, хто залишився, часто бояться виходити на вулицю. Саме на допомогу таким людям і спрямована робота нашого Інституту», - запевнила вона.
Наталія Королевська нагадала, що зі Слов'янська з профільного санаторію для інвалідів-спинальників вже вивезли 30 осіб, які самостійно не могли дістатися додому. Вона також пообіцяла, що разом зі своєю командою й надалі надаватиме допомогу людям, які опинилися без підтримки держави, особливо в східних регіонах країни. Адже, за словами Наталії Королевської, в нинішній ситуації саме турбота про людей, як ніколи раніше, набула першочергового значення.
Читайте такожАнтитерористична операція в Слов'янську триває - МВС
«Сьогодні на сході потрібна не військова місія, а соціальна, тому ми будемо й надалі продовжувати допомагати і рятувати людей. Всі кошти, які були зібрані на виборчу кампанію, наразі спрямовані на ці цілі», - зазначила вона, додавши, що програми з надання допомоги та захисту людей ведуться безпосередньо в рамках роботи Інституту соціального захисту громадян.
Підбиваючи підсумки своєї дводенної поїздки по Донеччині, Наталія Королевська констатувала: мирний перебіг життя в східних областях України зупинився, а люди, що проживають там, реально налякані. Саме тому, за її словами, Україні потрібна законно обрана влада, а, отже - й вибори президента України 25 травня.
«Темою виборів має бути не розкол, а об'єднання країни. 25 травня країна повинна скинути з себе весь жах протистояння, підтвердити свою єдність і почати мирний розвиток», - наголосила вона.