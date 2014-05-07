Департамент освіти Донецька не дозволив проводити референдум 11 травня в школах

Про це кореспонденту УНІАН заявив начальник департаменту Донецької ОДА Юрій Соловйов.

Він послався на лист міністра освіти і науки України Сергія Квіта, в якому йдеться про недопущення використання матеріально-технічної бази навчальних закладів для проведення заходів з вивчення громадської думки, постійного або тимчасового перебування сторонніх осіб у навчальному закладі.

«Департамент освіти відповідних наказів з даних питань (про надання приміщень навчальних закладів для проведення референдуму 11 травня — УНІАН) не видавав», - підкреслив Соловйов, зазначивши, що приміщення школи не можуть бути використані інакше, окрім як для навчально-виховних заходів».

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Водночас начальник департаменту сказав, що знає про тиск, якому піддаються сьогодні директори шкіл на місцях з боку представників самопроголошеної «Донецької народної республіки». Соловйов також пояснив, що «директори не в змозі самостійно захистити свої школи». Він висловив сподівання, що 12 травня будівлі шкіл залишаться цілими, і в них можна буде дітям продовжити навчання і закінчити нинішній навчальний рік.

«Школа - це діти, і дайте нам з дітьми спокійно закінчити навчальний рік», - закликав Соловйов.

Водночас директор однієї з донецьких шкіл повідомила кореспонденту УНІАН, що районний відділ освіти провів нараду директорів, на якій усно дав вказівку директорам шкіл відкрити навчальні заклади для проведення референдуму 11 травня.

Директор також повідомила, що особисто піддавалася тиску з боку представників "Донецької народної республіки", які вимагали створити умови для проведення референдуму і роботи виборчої дільничної комісії в школі.

При цьому представники «ДНР» заявили, що якщо не прийдуть члени виборчої комісії на дану дільницю, то у них є свій склад комісії, який готовий відпрацювати в день виборів 11 травня.

Також сепаратисти «заспокоїли» директора, що порядок на виборах на дільниці вони можуть забезпечити власними силами.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські мітингувальники штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради і ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.

7 квітня сепаратисти, що захопили будівлю, оголосили про створення суверенної держави «Донецька республіка» і про намір провести 11 травня референдум.

За словами співголови «тимчасового уряду» самопроголошеної «Донецької народної республіки» Дениса Пушиліна, передбачається, що на референдум буде винесено лише одне питання: "Чи підтримуєте ви акт про проголошення державної самостійності Донецької народної республіки?".

Активісти «ДНР» мають намір провести референдум 11 травня, незалежно від рішень органів місцевого самоврядування.

Водночас, згідно з результатами “Народного референдуму”, проведеного 4 травня, 72,8% жителів Донецької області і 70,1% жителів Луганської області підтримують територіальну цілісність України.