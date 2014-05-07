Яценюк сподівається, що ВР визначиться з проведенням консультативного опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в харківському аеропорту після проведення виїзного засідання уряду сказав Яценюк.

Прем`єр-міністр підкреслив, що референдум в Україні може бути запланований тільки в тому випадку, якщо парламент ухвалить відповідне рішення.

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За його словами Кабмін подав до Верховної Ради України проект рішення про проведення консультативно-дорадчого опитування, яке було заплановане на 25 травня. Однак, підкреслив Яценюк, фракції Партії регіонів та комуністів в парламенті не підтримали цю ініціативу.

«Ми готові до того, щоб люди прийшли на дільниці, щоб люди висловили свою позицію щодо територіальної цілісності України і щодо розширення повноважень для територіальних громад. Сподіваюсь, що на наступному пленарному тижні парламент повернеться до цього питання», - підсумував Яценюк.