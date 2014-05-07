У Києво-Печерській лаврі заперечують, що один із загиблих в Слов'янську був кліриком лаври

Про це йдеться на сайті обителі.

“У засобах масової інформації з’явилися звістки про те, що 2 травня, потрапивши під прицільний вогонь, загинув командир підрозділу народного ополчення Слов’янська Сергій Журіков. Згідно інформаційних повідомлень преси, раніше вбитий служив пономарем у Києво-Печерській лаври. Ця людина не була кліриком Києво-Печерської лаври”, - йдеться у повідомленні.

"У період нелегких випробувань та подій, в результаті яких помирають люди, висловлюючи співчуття рідним та близьким усіх, хто загинув, просимо представників ЗМІ перевіряти факти та бути максимально уважними при повідомленні інформації", - йдеться на сайті лаври.

“У Києво-Печерській лаврі не припиняються молитви за упокій кожної душі християнської та якнайшвидше подолання суспільно-політичної кризи в Україні”, - повідомляє сайт лаври.