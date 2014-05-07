У Києво-Печерській лаврі заперечують, що один із загиблих в Слов'янську був кліриком лаври
У Києво-Печерській лаврі спростували інформацію про те, що Сергій Журіков, який загинув у Слов’янську, був кліриком лаври.
Про це йдеться на сайті обителі.
“У засобах масової інформації з’явилися звістки про те, що 2 травня, потрапивши під прицільний вогонь, загинув командир підрозділу народного ополчення Слов’янська Сергій Журіков. Згідно інформаційних повідомлень преси, раніше вбитий служив пономарем у Києво-Печерській лаври. Ця людина не була кліриком Києво-Печерської лаври”, - йдеться у повідомленні.
"У період нелегких випробувань та подій, в результаті яких помирають люди, висловлюючи співчуття рідним та близьким усіх, хто загинув, просимо представників ЗМІ перевіряти факти та бути максимально уважними при повідомленні інформації", - йдеться на сайті лаври.
“У Києво-Печерській лаврі не припиняються молитви за упокій кожної душі християнської та якнайшвидше подолання суспільно-політичної кризи в Україні”, - повідомляє сайт лаври.