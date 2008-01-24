Партії регіонів заблокує роботу ВР, якщо спікер не винесе три постанови

Фракція Партії регіонів блокуватиме завтра роботу Верховної Ради, якщо на розгляд парламенту не будуть винесені всі проекти постанов щодо приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявила народний депутат, член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

«Якщо буде поставлено спікером на розгляд ВР три постанови, то ВР буде працювати», - сказала вона.

При цьому, за словами народного депутата, якщо фракції не дадуть можливість винести на голосування проект постанови, запропонований опозицією, то «іншого виходу не буде, ніж блокувати роботу ВР».

Г.ГЕРМАН зазначила, що з боку керівництва парламенту в даному питанні проявляється певний диктат, оскільки пропонується обговорювати тільки проект постанови, внесений головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

Народний депутат також повідомила, що фракція Партії регіонів наполягатиме, аби завтра розглядалося питання щодо інциденту між міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ та мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. Вона запевнила, що розгляд цього питання передбачений порядком денним на п’ятницю.

При цьому, за словами Г.ГЕРМАН, під час обговорення цього питання присутність міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА не обов’язкова.