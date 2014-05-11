Порошенко вважає хибним рішення відмовитись від тактичної ядерної зброї
Кандидат на пост Президента України Петро Порошенко вважає помилкою позбавлення України тактичної ядерної зброї.
Про це він заявив 10 травня під час теледебатів на «Першому національному».
«Рішення по стратегічним ядерним озброєнням було виправданим, але я вважаю помилкою позбавлення України тактичної ядерної зброї, - зауважив Порошенко. - Наявність в Україні бомбардувальників із ядерною зброєю сьогодні кардинально змінило б ситуацію».
Водночас, Порошенко заявив, що про повернення ядерного статусу України зараз йтися не може. «Сьогодні є високоточна зброя, яка за своєю ефективністю дорівнює тактичній ядерній зброї, і це ми маємо врахувати під час модернізації збройних сил», - зазначив він.
За його словами, саме модернізація Збройних сил України має бути наразі першим пріоритетом держави, адже впродовж останніх років вони недофінансовувалися, зраджувалися й розкрадалися. «Саме цим пояснюється той стан, у якому опинилися наші збройні сили. Але навіть у цих умовах вони демонструють рішучість і героїчні вчинки», - заявив П.Порошенко.
Читайте такожМЗС РФ: Росія не порушувала своїх гарантій, адже не погрожувала Україні ядерною зброєю Він вважає, що має бути збільшено чисельність і переоснащено армію, та готовий скорочувати для цього видатки на державне управління, утримання президента, закордонні поїздки тощо.
Порошенко додав, що гарантувати безпеку України більш дієво й ефективно дозволить нова безпекова угода, яка повинна замінити Будапештський меморандум.
«Крім США, Великої Британії й Франції до цієї угоди мають бути залучені Німеччина, Польща та інші країни ЄС. Але Росію, як агресора, має бути виключено з цього процесу», - підкреслив він.