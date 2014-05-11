Порошенко вважає хибним рішення відмовитись від тактичної ядерної зброї

Про це він заявив 10 травня під час теледебатів на «Першому національному».

«Рішення по стратегічним ядерним озброєнням було виправданим, але я вважаю помилкою позбавлення України тактичної ядерної зброї, - зауважив Порошенко. - Наявність в Україні бомбардувальників із ядерною зброєю сьогодні кардинально змінило б ситуацію».

Водночас, Порошенко заявив, що про повернення ядерного статусу України зараз йтися не може. «Сьогодні є високоточна зброя, яка за своєю ефективністю дорівнює тактичній ядерній зброї, і це ми маємо врахувати під час модернізації збройних сил», - зазначив він.

За його словами, саме модернізація Збройних сил України має бути наразі першим пріоритетом держави, адже впродовж останніх років вони недофінансовувалися, зраджувалися й розкрадалися. «Саме цим пояснюється той стан, у якому опинилися наші збройні сили. Але навіть у цих умовах вони демонструють рішучість і героїчні вчинки», - заявив П.Порошенко.

Читайте такожМЗС РФ: Росія не порушувала своїх гарантій, адже не погрожувала Україні ядерною зброєю Він вважає, що має бути збільшено чисельність і переоснащено армію, та готовий скорочувати для цього видатки на державне управління, утримання президента, закордонні поїздки тощо.

Порошенко додав, що гарантувати безпеку України більш дієво й ефективно дозволить нова безпекова угода, яка повинна замінити Будапештський меморандум.

«Крім США, Великої Британії й Франції до цієї угоди мають бути залучені Німеччина, Польща та інші країни ЄС. Але Росію, як агресора, має бути виключено з цього процесу», - підкреслив він.