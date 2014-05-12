У Маріуполі фіксуються численні факти мародерства - ОДА
00:10, 12 травня 2014Політика
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У Донецькій області в місті Маріуполі фіксуються численні факти мародерства.
У Маріуполі фіксуються численні факти мародерства / REUTERS
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації.
«Місто Маріуполь захлиснула хвиля мародерства. Грабуються магазини, кафе. Міліція на дзвінки жителів не реагує», - сказано в повідомленні.
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При цьому наголошується, що для підтримки порядку група «Метінвест» спільно з муніципальною міліцією створила народні дружини з числа працівників металургійних комбінатів.
В ОДА також повідомили, що після проведення АТО в Маріуполі 9 травня, «бійці військової частини Національної гвардії покинули місце дислокації, щоб зменшити ризик для життя мирних жителів».
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