Сепаратисти не будуть проводити другий етап «референдуму» у Донецькій області

Про це заявив голова незаконного ЦВК сепаратистської ДНР Роман Лягін, передає «УРА-Информ. Донбасс».

За його словами, самопроголошена Донецька народна республіка не готує бюлетені для проведення другого етапу «референдуму» з питання приєднання до Росії, ні з питання об'єднання Луганської та Донецької республік.Читайте такожТурчинов: У так званому "референдумі" в Луганській області взяли участь близько 24% населення, у Донецькій - понад 30%

«На цих вихідних нічого проводитися не буде, не готуються ні бюлетені, ні організація», - зазначив він.

Лягін також додав, що остаточні результати «референдуму» по Донецькій області будуть оголошені сьогодні, після 15:00.

При цьому Лягін спростував інформацію, опубліковану в деяких ЗМІ, що люди з команди «народного мера» Слов'янська В'ячеслава Пономарьова усунули його та ряд інших лідерів ДНР від керівництва республікою. «Я виконую свої функції у виборчій комісії, як і раніше», - додав він.