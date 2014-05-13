Попова і Сівковича можуть звільнити від кримінальної відповідальності за розгін Майдану

Про це пише «Українська правда», друкуючи фотокопію відповідного клопотання, яке подав від Генеральної прокуратури заступник начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ГПУ Дмитро Борзих.

Читайте такожСівкович не відсторонений від роботи в РНБО, а на лікарняному - ЗМІ

Звільнити від покарання Попова і Сівковича пропонують на підставі закону "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" від 19 грудня 2013 року та аналогічного закону від 16 січня 2014 року.

Видання зазначає, що засідання Печерського районного суду Києва за клопотанням щодо екс-голови Київської міської держадміністрації Попова та колишнього заступника секретаря РНБО Сівковича призначено на 14:15 вівторка, 13 травня, у кабінеті №311.: