Порошенко: Найманців для вбивства українців вербують від Хабаровська до Калінінграда

Про це він заявив під час програми "Свобода слова" на ICTV.

Порошенко наголосив на неприпустимості спрощення питання проведення антитерористичної операції. Адже, за його інформацією, сьогодні від Хабаровська до Калінінграда йде вербовка так званих «солдатів удачі» (найманців), які мають за гроші вбивати українців.

"Біля Антрациту два КамАЗи зі зброєю перетнули україно-російський кордон, було видано більше тисячі одиниць стрілецької зброї просто так - беріть, хто хоче: зеки, криміналітет, безхатченки. Роздали, закрилися й поїхали. А ви тут, українці, між собою, вбивайте один одного", - зазначив Порошенко.

Водночас, він відзначив, що українські військовослужбовці демонструють велику витримку й стають більш професійними: "За цей місяць українська Національна гвардія і українська армія стали іншими - вони стали більш патріотичними, більш мобільними. Командири-зрадники й хабарники відкинуті. Зараз є нові командири, які пройшли це бойове хрещення й не зрадили країну", - вважає Порошенко.

"Я служив два роки в армії, я знаю, що таке стріляти, - зауважив Порошенко. - А коли вбили твого побратима, коли ти був свідком, як ґвалтували чи вбивали дітей та цивільне населення, то треба дуже велика витримка для того, щоби не натиснути на курок".

Читайте такожПорошенко обіцяє провести законний і цивілізований референдум після виборівПолітик наголосив, що кардинальна відмінність антитерористичної операції від війни полягає в тому, що при проведенні АТО обов'язково слід пам'ятати, "що це наша країна і ми маємо обов'язково відновити взаєморозуміння й діалог".

"І тут потрібен набагато більший героїзм, набагато більша витримка, ніж просто тиснути на курок і вбивати терористів. Я знімаю капелюха перед витримкою українських солдат, перед витримкою українських нацгвардійців, які не піддаються на провокації й забезпечують можливість потрібного діалогу", - сказав Порошенко.