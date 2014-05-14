Інженерна машина, вивезена терористами з машзаводу, знаходиться в неробочому стані

Згідно з повідомленням, сьогодні, 14 травня, до прохідних заводу на мікроавтобусі під'їхали вісім невідомих, озброєних автоматами, яких супроводжував автотранспортер.

В ході переговорів невідомі вимагали, щоб їм було передано інженерну машину розгородження (ІМР).

«У подальшому ІМР була завантажена на транспортер і вивезена з території заводу (озброєними невідомими — УНІАН), - йдеться в повідомленні.Читайте такожТерористи вивезли із завода в Краматорську інженерні машини розгородження - ЗМІ

У прес-службі зазначили, що інженерна техніка була виготовлена більш як двадцять років тому і нині вона перебуває в неробочому стані і списана на металобрухт.

Раніше ЗМІ повідомляли, що терористи 14 травня повторно відвідали Новокраматорський машзавод і вивезли з його території одну чи дві інженерні машини розгородження, які НКМЗ виробляв раніше для потреб оборонної промисловості.

Вперше озброєні сепаратисти намагалися вивезти інженерні машини з території НКМЗ 26 квітня, проте їм цього зробити не вдалося.Читайте такожУ Краматорську бойовики заблокували телевежу - ЗМІ

Довідка УНІАН. Новокраматорський машинобудівний завод є одним з найбільших в Україні експортерів продукції важкого машинобудування.

Завод виробляє доменне, сталеплавильне устаткування, прокатні стани, дробарки, бурові верстати, роторні екскаватори, установки позапічної обробки сталі, машини безперервного розливу сталі, спеціальні металургійні крани, екскаватори, бурові станки.