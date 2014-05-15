Лідер донецьких сепаратистів: люди на Донбасі не сприймуть виїзне засідання Ради

Самопроголошений співголова так званої «Донецької народної республіки» Денис Пушилін заявляє, що люди на Донбасі не сприймуть виїзне засідання Верховної Ради, якщо воно все-таки відбудеться.

Про це він заявив під час круглого столу у рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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“Це фарс. Яка виїзна сесія? Ви не знаєте, як тут зустрічали пані Тимошенко в черговий раз? Яку виїзну сесію? Я не зможу людей зупинити тут! Розірвуть цю виїзну сесію ВР. Як її можна серйозно розглядати?”, - сказав він.

Пушилін також вважає, що на круглих столах, які організовує українська влада, нема про що говорити.

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“Хто від імені Донецька зараз там розмовляє? Хто уповноважував цих людей? Про що там можна говорити?”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від «УДАРу» Сергій Каплін зареєстрував у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про проведення виїзного засідання парламенту в Донецьку.