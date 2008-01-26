У програмі Тимошенко немає жодної конкретики, лише класика популізму?

Проект програми діяльності уряду «Український прорив: для людей, а не політиків» має неконкретний характер і не дасть змоги оцінити виконання програми урядом, констатує доктор юридичних наук, професор Василь ЛЕМАК у свіжому числі газети «Дзеркало тижня» за 26 січня – 1 лютого.

У свою чергу, президент Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР відзначає, що в документі є елементи, які можна назвати «класикою популізму».

На думку В.ЛЕМАКА, абсолютну більшість положень програми мають узагальнений і неконкретизований характер, деякі - містять просто непрофесійні формулювання, в розпливчастому стилі написані економічні підрозділи програми, а виклад цілого ряду положень має нелогічний характер.

«При такому підході об`єктивна оцінка результативності уряду в принципі неможлива. Головне - з розпливчастих формулювань програми виборець не може дізнатися, якою країна стане через рік, два, три», - констатував експерт.

«Ще в серпні, представляючи ідею «Українського прориву», ТИМОШЕНКО говорила, що народ не заслужив повільних перетворень, йому треба все і одразу, - нагадав, у свою чергу, О.ПАСХАВЕР. - Ось це «все і одразу» - це і є радикальне сприйняття світу, і в той же час - класика популізму. Все і одразу можна тільки зруйнувати».

При цьому О.ПАСХАВЕР не впевнений, чи є така політика свідомим обманом виборців, або ж Юлія ТИМОШЕНКО сама вірить в декларовані ідеї. «Можливо, заявляючи про можливість усього й одразу, людина обманює саму себе. Але вона точно обманює тих, кому адресовані подібні обіцянки», - наголосив він.

На його думку, на популістські кроки уряд штовхає бажання одержати політичні дивіденди. «Популізм - це завжди висловлення презирства до населення. Ставлення поблажливо-зневажливе: ну ось це він розуміє, а щось складніше до нього не дійде», - відзначив він.