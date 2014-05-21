Військові затримали російських диверсантів з ПЗРК та РПГ

При затриманні у бойовиків вилучено 2 одиниці РПГ-26, 2 одиниці РПГ-7В, автомат АК-74 з під ствольним гранатометом, набої до автомату Калашникова, гранати для під ствольного гранатомету.

Про це повідомляє Військове телебачення України.

На даний час затримані дають свідчення щодо своєї діяльності, яка спрямована на дестабілізацію ситуації у східних областях України.

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Отримана інформація свідчить про активне залучення військовослужбовців Російської Федерації до підготовки бойовиків, які здійснюють терористичні акти на території України, займаються бандитизмом та вбивствами.

Так один із затриманих бойовиків повідомив, що проходив курс підготовки на базі однієї з військових частин на території Ростовської області. На військовому полігоні він та його спільники проходили навчання, в ході якого вивчав тактику ведення диверсійних дій, використання ПЗРК (переносний зенітно-ракетний комплекс) та РПГ (ручний протитанковий гранатомет). Також затримані надали іншу цінну інформацію, що буде корисною для українських силовиків під час виконання спеціальних задач в рамках антитерористичної операції.