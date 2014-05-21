Кучма про плани ДНР: "Хана Донецькій області буде"

Колишні президенти України Леонід Кравчук і Леонід Кучма впевнені, що для врегулювання ситуації на сході країни необхідна активна позиція звичайних людей та великого бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили під час Третього загальноукраїнського круглого столу національної єдності сьогодні в Миколаєві.

"Влада може створити умови, щоб ви самі зробили для себе. Якщо ми будемо чекати, поки хтось приїде, нехай приїде міліція з Києва і наведе лад. Рінат Ахметов усе розказав, що ми будемо гнати в шию цих представників «Донецької народної республіки». І коли шахтарі, металурги, хіміки, машинобудівники вийдуть на вулиці і виженуть із землі нашої, умов для їхньої діяльності ніяких не буде", - впевнений Кравчук.

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"Тема круглого столу - як нам налагодити спокій, мир в суспільстві, як тут може діяти не лише влада, але, перш за все, ті люди, які живуть на цій землі", - додав він.

У свою чергу Кучма зазначив, що "якщо люди не зрозуміють, що від них усе залежить, доки крупний бізнес також не зрозуміє свою відповідальність, то військами ми нічого не зробимо".

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Також президенти висловили думку, що великий бізнес вже починає розуміти, що Донбас не зможе існувати "в сірій зоні". "У «Донецькій кримінальній республіці» пропонується націоналізацію провести в Донецьку. Та хана Донецькій області буде, через місяць нічого від неї не залишиться а може, й раніше", - сказав Кучма.