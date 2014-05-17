Кравчук: Єльцин не втручався у справи України, й всі проблеми в 90-х вирішувалися мирно

Леонід Кравчук і Леонід Кучма на круглому столі в Харкові розповіли, чому в 90-х роках Україна змогла вирішити свої внутрішні проблеми та суперечки в регіонах мирно, а зараз не може, передає Lb.ua.

Вони підняли це питання у відповідь на репліку представників Луганської обласної ради, які заявили, що не знають, хто фінансує сепаратистів на сході.

Читайте такожУчасники другого круглого столу нацєдності просять Раду ухвалити Меморандум миру і злагоди

"У 90-му та 91-му році в Україні було складніше становище, ніж зараз. Придністров'я кипіло, Крим кипів. З Придністров'я через Україну проходила 9-а армія, що нею керував Грачов. 120 тис. чоловік, озброєних до зубів. Вони могли зупинитися в будь-якій точці і залишитися. Але вони пройшли, а ми спокійно вирішили всі питання. Так, складно, але вирішили. Задаю питання: чому? Тому що Борис Миколайович Єльцин не втручався в наші внутрішні справи. Він сказав офіційно: Україна сама повинна вирішити свої питання", - заявив Кравчук.

Читайте такожЯценюк: Ніколи за 20 років української незалежності ні в Донецьку, ні в Луганську не було київської влади

Думку Кравчука підтримав і Кучма.

"Я додам: згадайте 94-95-й роки: референдум пройшов в Криму, свою конституцію вони створили, президент Мєшков - з Москви, уряд на чолі з Сабуровим - з Москви. І тільки завдяки Єльцину, який не втручався і не давав втручатися всім іншим росіянам, ми вирішили всі проблеми самі", - сказав він.

Кравчук зазначив, що нинішня ситуація - зовсім інша. "Якщо кожен день в наші внутрішні справи втручаються грубо, цинічно, ми можемо спокійно вирішити свої внутрішні справи?" - задався він питанням.