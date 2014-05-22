В одеському порту щодня сигналитимуть на підтримку єдності України

Одеський морський торговий порт і судна, що стоять біля причалів, щодня включатимуть звукові сигнали на підтримку єдності України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі адміністрації порту, за рішенням Центральної ради профспілки Одеського порту, узгодженим з адміністрацією порту, починаючи з 22 травня, щодня в обідню перерву (з 13.00 до 14.00) на території Одеського морського порту періодично включатимуться звукові сигнали.

«Таким чином, портовики Південної Пальміри висловлять свою підтримку акції маріупольських колег, усіх громадян країни, які виступають за збереження миру і єдності України. Також подавати гудки будуть і судна портового флоту порту, й інші судна і кораблі, що стоять біля причалів», - повідомили у прес-службі.

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Як відзначив голова профспілки Володимир Зайков, порт висловлює солідарність з «маріупольськими колегами, оскільки немає нічого важливішого за стабільність і спокій на наших українських землях». За його словами, будь-яка дестабілізація в одному секторі економіки неминуче позначається на роботі інших, суміжних галузей. Виробнича діяльність порту зв'язана тисячами ниток співпраці з підприємствами металургійної, гірничодобувної, хімічної промисловості та машинобудування Донецького регіону, у значному ступені залежить від ритмічності роботи Донецької залізниці.

«З іншого боку, доходи експортно орієнтованих підприємств Сходу залежать від стабільної роботи морських портів півдня і південного сходу. Будь-які політичні потрясіння в портах можуть призвести не лише до зниження вантажообороту, скорочення зарплат трудящих і кількості робочих місць на причалах, а й до таких самих наслідків на сотнях підприємств, які відправляють свою продукцію через ці причали. Тільки спокійна, злагоджена робота трудових колективів і стабільна, системна взаємодія між українськими підприємствами може забезпечити упевнене зростання української економіки», - заявив голова профспілки Одеського порту.

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Як повідомляв УНІАН, 20 травня у містах Донецької області пройшов попереджувальний протест-мітинг проти дестабілізації ситуації на Донбасі, проти насильства і хаосу, бандитизму і мародерства. Рівно о 12-й годині на десятках найбільших підприємств міст Донецької області прозвучали гудки на підтримку миру і проти дестабілізації в регіоні. Звучали гудки металургійних заводів, шахт, теплоелектростанцій. Морські торгові судна на рейді маріупольського порту своїми гудками також підтримали акцію. Одночасно з цим на центральних вулицях Донецька і інших міст області пройшов масштабний автопробіг, в якому взяли участь сотні автомобілів. У церквах міста також били у дзвони.