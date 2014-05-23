ЗМІ: Терористи "ДНР" взяли на себе відповідальність за атаку під Волновахою

Також терористи продемонстрували зброю, яку, за їхніми словами, вони захопили, вбивши 13 військовослужбовців, повідомляє Dailymail.

Читайте такожУкраїнська авіація помилково обстріляла розгромлений терористами пост військових під ВолновахоюЗа даними видання, напад вчинило угрупування терориста на прізвисько "Бєс", який входить до крила організації "ДНР" під командуванням російського диверсанта Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

"Зброя, яку ви тут бачите, забрана у вбитих, це трофеї", - сказав журналістам чоловік у балаклаві, який назвався "Бєсом".