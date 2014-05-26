У російському Ростові зафіксовано рекордно низьку явку українців на вибори

01:16, 26 травня 2014
Політика
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У закордонному виборчому окрузі на президентських виборах найвища явка виборців зафіксована на виборчій дільниці у консульстві в Неаполі, найнижча - в Ростові-на-Дону (Росія) та в Молдові.

У Ростові та Молдові зафіксовано рекордно низьку явку

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу розповів заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.

Він розповів, що за кордоном створено 114 виборчих дільниць. Наразі є відомості про явку на 72 дільницях. Серед невеликих виборчих дільниць за кордоном рекордсменом є виборча дільниця в Сербії, там із 145 виборців проголосували 144.

Читайте такожСередня явка в Україні становить 61% - ЦВКМагера уточнив, що йдеться про військову частину. 

Також висока активність виборців була на невеликій дільниці у Македонії, де з 54 виборців взяли участь у голосуванні 47. 

Що стосується великих виборчих дільниць за кордоном, то досить висока явка зафіксована на виборчій дільниці при Генеральному консульстві України у Неаполі. Там із 5985 виборців взяли участь у голосуванні 4249, тобто близько 71 відсотка.

Також висока явка виборців у Польщі. У Варшаві на дільниці при посольстві України із 4617 взяли участь у голосуванні 3106 громадян.

Разом з тим Магера зазначив, що найнижчою є явка на закордонних виборчих дільницях у Ростові-на-Дону в Росії. Там із 9976 виборців проголосувала всього 31 особа, або ж 0,3 відсотка.

Схожа ситуація на дільниці у Молдові. В консульстві України в місті Більці, де зареєстровано 16508 виборців, а взяли участь у голосуванні лише 76 виборців.

Також низька явка на дільниці при посольстві України у Молдові. Там з понад 50 тисяч виборців отримали бюлетені лише 506 виборців.

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