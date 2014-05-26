У Донецьку частково евакуювали залізничний вокзал - ЗМІ

У Донецьку через перестрілку частково евакуювали залізничний вокзал. Про це «ОстроВу» повідомили у прес-службі Донецької залізниці.

Зазначається, що евакуйовано людей з адміністративної будівлі та залізничного вокзалу «Донецьк» з боку вулиці Артемівської.

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«З метою безпеки пасажирів і залізничників проведена евакуація з адмінбудинку, вокзалу дальнього та приміського сполучення», - сказали в ДЗ.

При цьому, у прес-службі повідомили, що з боку вулиці Артема пасажири можуть проходити до будівлі вокзалів дальнього та приміського сполучення.

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Також в Донецькій залізниці повідомили, що «відправлення і прибуття поїздів здійснюється згідно з розкладом».

Як повідомлялося, о 13.00 після того, як терористи, які захопили аеропорт, відмовилися скласти зброю, антитерористична операція увійшла в активну фазу. Відомостей про постраждалих і загиблих з боку учасників АТО поки немає.