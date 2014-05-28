СБУ передасть Меджлісу документи про депортацію кримських татар 1944 року
22:26, 28 травня 2014Політика
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Завтра, 29 травня 2014 року, відбудеться передача Галузевим державним архівом СБУ представникам Меджлісу документів про депортацію кримськотатарського населення з Криму 1944-го року.
Татари отримають документи про депортацію 1944 року / УНІАН
Про це повідомляє Урядовий портал.
Участь у передачі документів візьмуть лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і директор Архіву СБУ Ігор Кулик.
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