СБУ передасть Меджлісу документи про депортацію кримських татар 1944 року

22:26, 28 травня 2014
Політика
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Завтра, 29 травня 2014 року, відбудеться передача Галузевим державним архівом СБУ представникам Меджлісу документів про депортацію кримськотатарського населення з Криму 1944-го року.

Татари отримають документи про депортацію 1944 року / УНІАН

Про це повідомляє Урядовий портал.

Участь у передачі документів візьмуть лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і директор Архіву СБУ Ігор Кулик.

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