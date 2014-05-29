Коломойський відправляє чиновників в Китай вивчати досвід страти корупціонерів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА з внутрішньої політики Борис Філатов.

"Сьогодні Ігор Валерійович Коломойський розбирався з міськими чиновниками та комунальними підприємствами. За підсумками наради прийнято рішення преміювати громадян Медведчука, Лисого і Ко безкоштовними авіаквитками в Пекін, де вони будуть в примусовому порядку переглядати відеофільми про те, як КПК бореться з корупціонерами", - написав він.

Також Філатов надав фото про те, як живе заступник Івана Івановича Куліченка - директор департаменту комунального господарства та капітального будівництва.

"Ну а якщо без іронії, то подивіться як живе "простий" заступник Івана Івановича Куліченка - директор департаменту комунального господарства та капітального будівництва. Шість гектарів!!! Шість!!! Бетонна набережна. Таке собі містечкове Межигір'я уркаганів, які не можуть нажертися навіть, коли в країні війна. Люди в сандалях, набиті мільйонами. Але в Китай може все-таки і поїдуть..." - додав Філатов.