Біля Донецької ОДА бойовики розбирають барикади
Ніяких пояснень щодо того, що відбувається, ні водії техніки, ні люди у формі не дають.
Донецька міська рада просить жителів обмежити перебування біля будівлі обласної державної адміністрації, де озброєні бойовики так званого батальйону ополчення «Восток» розбирають барикади.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міськради, біля будівлі Донецької ОДА перебувають люди у військовій формі, будівельна техніка розбирає завали і барикади навколо самої будівлі, пояснень щодо того, що відбувається, ні водії техніки, ні люди у формі не дають.
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«Просимо жителів бути максимально уважними, обмежити перебування у цьому районі та довіряти лише офіційній інформації», - наголошується в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 29 травня близько 14.00 терористи так званого батальйону «Восток» оточили будівлю Донецької облдержадміністрації та заарештували деяких представників самопроголошеної «Донецької народної республіки», яких звинуватили в мародерстві та зраді.
Також, за словами очевидців, бійці батальйону «Восток» підігнали колісний навантажувач для демонтажу барикад біля ОДА.
не понимаю происходящее. у ДонОДА существенные силы батальона восток. разбирают баррикады (говорят, плохие, не помогут) и ищут мародеров.
— Feldman (@EvgenyFeldman) 29 мая 2014
пустили прессу к ДонОДА, там убирают баррикады. подозреваемых в мародерстве арестовали и увезли pic.twitter.com/gjzXGtC0xw
— Feldman (@EvgenyFeldman) 29 мая 2014
украденные продукты из Метро pic.twitter.com/Wly6xeho3z
— ilya (31+) (@vasyunin) 29 мая 2014
объясняют востоковцы разбор баррикад у ДонОДА: 1) они не защитят от вооруженного нападения 2) они горючи, будут мешать защищаться, опасны
— Feldman (@EvgenyFeldman) 29 мая 2014