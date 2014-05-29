Біля Донецької ОДА бойовики розбирають барикади

Донецька міська рада просить жителів обмежити перебування біля будівлі обласної державної адміністрації, де озброєні бойовики так званого батальйону ополчення «Восток» розбирають барикади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міськради, біля будівлі Донецької ОДА перебувають люди у військовій формі, будівельна техніка розбирає завали і барикади навколо самої будівлі, пояснень щодо того, що відбувається, ні водії техніки, ні люди у формі не дають.

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«Просимо жителів бути максимально уважними, обмежити перебування у цьому районі та довіряти лише офіційній інформації», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня близько 14.00 терористи так званого батальйону «Восток» оточили будівлю Донецької облдержадміністрації та заарештували деяких представників самопроголошеної «Донецької народної республіки», яких звинуватили в мародерстві та зраді.

Також, за словами очевидців, бійці батальйону «Восток» підігнали колісний навантажувач для демонтажу барикад біля ОДА.