Нардепи не захотіли створювати орган по боротьбі з корупцією

Як передає кореспондент УНІАН, у першому читанні за документ проголосували 122 народних депутати з 313 зареєстрованих в сесійній залі.

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Відповідно до законопроекту, Державне бюро розслідувань мало б повноваження центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом правоохоронного органу. Його діяльність полягала б в запобіганні та протидії корупції серед вищих посадових осіб держави, суддів і прокурорів, запобіганні корупції під час формування єдиного органу законодавчої влади і недопущенні поєднання бізнесу і політики.