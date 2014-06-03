Нардепи не захотіли створювати орган по боротьбі з корупцією

17:26, 03 червня 2014
Політика
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Верховна Рада відмовилася підтримати законопроект про створення Державного бюро розслідувань (№3042).

Депутаты не захотели создавать антикоррупционный орган / фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, у першому читанні за документ проголосували 122 народних депутати з 313 зареєстрованих в сесійній залі.

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Відповідно до законопроекту, Державне бюро розслідувань мало б повноваження центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом правоохоронного органу. Його діяльність полягала б в запобіганні та протидії корупції серед вищих посадових осіб держави, суддів і прокурорів, запобіганні корупції під час формування єдиного органу законодавчої влади і недопущенні поєднання бізнесу і політики.

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