У Луценка зрозуміли, що Балога за впливом майже зрівнявся з Ющенком

Голова Секретаріату Президента Віктор Балога фактично перетворився на особу, за своїм впливом співставну з Президентом України, так вважає народний само оборонець Олесь Доній.

“Вікторові Балозі треба віддати належне: він справді талановитий організатор і сильний управлінець. У той період, коли на Президента був найбільший тиск, саме він вдихнув "нове дихання" у Секретаріат Президента, який так і не проявив себе як орган влади. Саме він сприяв відновленню президентських повноважень, зумів організувати кампанію з дострокових виборів, - наводить слова Донія сайт Народної самооборони з посиланням на інтерв’ю нардепа “Сільськім вістям”. - Відтак він (Балога - ред.) фактично перетворився на особу, співставну з Президентом за своїм впливом. Саме він змусив у контексті пільг і привілеїв звернути увагу громадськості на Секретаріат як структуру, котра обходиться державі так само дорого, як і Верховна Рада”.

Водночас нардеп вважає, що “Секретаріат розбухає, набуває обрисів другого кабміну з надзвичайними повноваженнями”. Одна частина депутатів це розуміє й виступає з протестами. Інша - не бачить потреби цього робити, зауважив Доній. “Відтак в Україні немає стримуючих механізмів ні для збереження моралі, ні для збереження демократії. Хто в цьому винуватий? Мабуть, усе суспільство, яке прагне "сильної руки".

Серед чинників проблем усередині помаранчевої команди Доній також назвав кадрові рішення , коли “ніхто й не збирався виконувати якісь зобов`язання”. За словами депутата, В’ячеславу Кириленку, нинішньому лідеру фракції НУ-НС, як з’ясувалося, “насправді ніхто й нічого не гарантував. Більше того, коли блок ухвалив рішення про висунення його на посаду спікера, був страшенний спротив з боку Секретаріату Президента. І сам Президент на зустрічі з фракцією запропонував чотири інші кандидатури на цю посаду.

Щодо Гриценка, то йому справді обіцяли, що він залишиться на посаді міністра оборони. Згодом про зміну позиції його навіть не поставили до відома”.