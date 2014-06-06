З фракції Партії регіонів вийшли ще 2 народних депутати

З парламентської фракції Партії регіонів вийшли ще 2 народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, головуючий на засіданні заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський оголосив про вихід з фракції Партії регіонів Олега Парасківа (обирався в окрузі № 4, Крим) і Сергія Брайка (обирався в окрузі №7, Крим). Читайте такожУ фракції ПР розкол: її ряди залишили Повалій, Олійник і ще 18 нардепів Читайте такожПартії регіонів вийшли

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