Турчинов дозволив зараховувати до резерву невійськовозобов'язаних

Про це йдеться в указі «Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України», розміщеному на президентському сайті.

Також змінами встановлено, що добір громадян, у тому числі військовозобов'язаних, для проходження служби у військовому резерві проводиться із числа: військовослужбовців, які звільняються в запас, - командирами (начальниками) військових частин; громадян, які проживають (перебувають) у населених пунктах, в яких або поряд з якими дислокуються військові частини, - командирами (начальниками) військових частин та військовими комісарами районних (міських) військових комісаріатів.

Читайте такожБатальйон «Донбас» зібрав на Майдані чотири автобуси добровольцівВиклик резервістів для виконання обов'язків служби у військовому резерві здійснюється командирами (начальниками) військових частин у мирний час (особливий період) відповідно до: рішення президента України, прийнятого відповідно до Конституції України; планів підготовки резервістів Збройних сил України.

Призов резервістів на військову службу під час оголошення мобілізації здійснюється командирами (начальниками) військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві, відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Серед інших змін, новий порядок надання чергових звань для резервістів, уточнення переліку підстав для розірвання контракту з резервістом.