"Козаки" втекли з Красного Луча та Антрациту, а вночі хочуть прорватися в Росію - Тимчук

Російські найманці з так званих козацьких організацій організовано покинули Красний Луч і Антрацит.

Про це пише на своїй сторінці у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

За даними групи «Інформаційний Опір», у даний час загони загальною чисельністю близько 300 російських "козаків" концентруються в Станично-Луганському районі поблизу кордону з Росією.

Також Тимчук повідомляє, що вночі "козаки" планують прорив на територію Росії.

Читайте такожСтали відомі подробиці нападу на церкву в Криму: «казаки» виламали двері й побили прихожанЯк повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко, пропонуючи мирний план урегулювання кризи на Донбасі і широку амністію для тих, хто складе зброю, наголосив, що влада не буде вести переговори з терористами.

“Нам потрібен легітимний партнер по діалогу, говорити з бандитами ми не будемо. Ми готові оголосити дострокові місцеві вибори на Донбасі для формування партнерів по діалогу", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, РФ у березні 2014 року, нехтуючи всіма міжнародними договорами, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів.

Із 15 квітня в Луганській і Донецькій областях проходить антитерористична операція.