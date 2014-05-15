В Антрациті козаки закрили виборчу дільницю

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Луганській області, 14 травня у Антрацитівський міськвідділ міліції звернувся із заявою заступник голови окружної виборчої комісії з виборів президента України.

"Чоловік повідомив про те, що о 09.30 п'ятеро невідомих, одягнених у камуфляжну одяг, з козацькими папахами на головах, зайшли в приміщення будинку культури на вул. Леніна і запропонували членам комісії покинути приміщення, заявивши, що вибори президента України в донбаському регіоні проводитися не будуть", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, як заявляє народний депутат від фракції "Свобода" Юрій Сиротюк, крім захопленої виборчої дільниці, "голова Антрацитівської районної державної адміністрації Луганської області передав місто під контроль російських козаків".

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, сьогодні збройні козаки спробували захопити виборчком у Красному Лучі, вимагаючи, щоб Окружна виборча комісія №109 припинила підготовку до виборів.