У Підмосков'ї таємно поховали росіян, які загинули в Донецьку - ЗМІ

Про це повідомляє Ехо Москви з посиланням на власні джерела.

Серед них був член "Єдиної Росії", житель міста Електрогорськ Сергій Жданович. Як розповів Еху його знайомий, секретар регіонального відділення КПРФ Євген Бабін, Жданович відправився в Донецьк з власної волі після листування з учасниками тематичної групи в соціальній мережі Одноклассники.

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Похорон загиблого пройшов вчора за участю членів руху «Бойове братство», зазначив Бабін. Він також додав, що загиблий протягом кількох років очолював міське відділення «Бойового братерства», а також працював в Ногінському відділенні організації.

Крім того, він служив у Чечні в гарячих точках.