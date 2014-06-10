Близько 150 перевізників пікетують Кабмін

Близько 150 перевізників пікетують будівлю Кабінету міністрів, вимагаючи скасувати постанови, які, за їх словами, заважають їм працювати.

Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Грушевського припарковано близько 100 мікроавтобусів з різних регіонів України - Сумської, Черкаської, Хмельницької, Чернігівської та інших областей. Їхні водії та власники пікетують будівлю Кабміну.

Як пояснили пікетувальники, вони вимагають від уряду скасувати постанови, згідно з якими підприємці, що надають послуги з нерегулярних перевезень, можуть здійснювати поїздку за одним маршрутом лише двічі на тиждень.

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Крім того, законодавство вимагає, щоб кожен власник маршруту за два дні попереджав транспортну інспекцію про те, що він має здійснити перевезення за таким-то маршрутом. В разі порушення даних правил транспортна інспекція штрафує перевізників або навіть відбирає ліцензію на перевезення. Пікетувальники стверджують, що дані вимоги роблять їхній бізнес неконкурентоспроможним і вимагають скасувати ці постанови Кабміну.

Також біля Кабміну триває ще одна акція, учасники якої вимагають відповіді від Міністерства оборони з приводу неякісного забезпечення бійців бронежилетами та іншим захисним екіпіруванням.

Зокрема, близько 10 осіб стоять з плакатами, в яких запитують в урядовців, чому Міноборони не виділяє кошти на забезпечення захисту військовослужбовців в зоні АТО. Крім того, пікетувальники запитують в уряду, чому бійців відправляють на схід без відповідного спорядження та чому керівництво силових структур досі продовжує діяти неузгоджено.