Мітингувальники збираються йти пікетувати Кабмін

Станом на 8:45 на Європейській площі вже зібралися кілька тисяч людей. Біля будівлі Кабміну поки півсотні людей, переважно молодь.

Будівля охороняється міліцією та Беркутом. Автобуси правоохоронців займають прилеглі до Кабміну вулиці, повідомляє ЛІГАБізнесІнформ . Нагадаємо, сьогодні рано вранці в Києві міліція намагалася розігнати Євромайдан в Києві. На Майдан заїхала техніка для встановлення ковзанки і ялинки. "Беркут" перегородив площу металевими щитами.