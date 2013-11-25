Мітингувальники збираються йти пікетувати Кабмін
09:31, 25 листопада 2013Політика
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В понеділок вранці на Європейській площі почали збиратися прихильники євроінтеграції, а надалі формуватиметься колона для пікету будівлі Кабінету міністрів України.
На Європейській площі вже зібралися кілька тисяч осіб
Станом на 8:45 на Європейській площі вже зібралися кілька тисяч людей. Біля будівлі Кабміну поки півсотні людей, переважно молодь.
Будівля охороняється міліцією та Беркутом. Автобуси правоохоронців займають прилеглі до Кабміну вулиці, повідомляє ЛІГАБізнесІнформ . Нагадаємо, сьогодні рано вранці в Києві міліція намагалася розігнати Євромайдан в Києві. На Майдан заїхала техніка для встановлення ковзанки і ялинки. "Беркут" перегородив площу металевими щитами.
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