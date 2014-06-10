У Польщі не поділяють німецького оптимізму щодо української кризи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Варшаві, коментуючи сьогоднішню тристоронню зустріч глав МЗС Польщі, Німеччини та Росії у Санкт-Петербурзі.

”Я не розділяю такого просто оптимізму міністра Штайнмайера. Маємо відчутно інший погляд на розвиток подій в Україні, ніж Німеччина, та це дуже добре видно вже кілька місяців”, - сказав Туск.

«Німеччина готова з більшим розумінням ставитися до дій Росії. Польща, натомість, є серед держав, які не мають жодних сумнівів на тему того, що відбувається на сході України», - підкреслив Туск.

Читайте такожМЗС Польщі: Україна може застосовувати силу проти озброєних осіб, що дестабілізують ситуацію Він зазначив, що обговорював з главою польського МЗС Радославом Сікорським, чи варто брати участь в цій зустрічі у Санкт-Петербурзі, та спільно дійшли висновку у необхідності продовження діалогу.

Водночас Туск сказав, що польська сторона „не має якихось особливих надій”, пов`язаних з цією зустріччю.

Польський прем`єр також наголосив, що польські політики надалі будуть активно брати участь у всіх зустрічах на тему України, наголосивши, що Польща є однією із країн, котра найбільше зацікавлена у якомога швидшому та мирному вирішенню кризової ситуації в Українській державі.

Читайте такожУкраїнці подали за півроку заявок на притулок у Польщі стільки ж, як за останні 10 роківЗа даними польського МЗС, сьогодні у російському Санкт-Петербурзі проходить зустріч глав дипломатичних відомства у так званому форматі ”королівського трикутника”, котрі щорічно проводяться з 2011 року.

На цих зустрічах міністри, зокрема, обговорюють питання міжнародної політики та регіонального співробітництва.

На минулому тижні Сікорський заявляв, що зустріч у Санкт-Петербурзі стане нагодою, аби обговорити дії Росії в Криму та на сході України.