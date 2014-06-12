The Independent: молоді росіяни сумують за славою СРСР, хоча і не жили в той час

Про це йдеться в статті Ебігейл Хослонер під назвою «Молоді росіяни тужать про славу Радянського Союзу, хоча і не жили в той час», опублікованій в газеті The Independent.

Чернишова Оксана, яка навчається на першому курсі факультету журналістики в Міжнародному університеті в Москві, поділяє думку свого президента Володимира Путіна: розпад Радянського Союзу був катастрофою.

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«Наша країна була великою і сильною, а потім вона впала», - сказала вона. Але те, що у 61-річного Володимира Путіна викликає гостре почуття ностальгії за втраченою славою, для 18-річної Оксани Чернишової, є думкою, майже повністю заснованою на казках, розказаних її сумуючими за тими часами батьками. Вона народилася через п'ять років після розпаду Радянського Союзу.

Дії Путіна в Криму, його анексія і підтримка проросійських рухів в Україні, схоже, отримали відгук у серцях молодого покоління росіян, які не жили в часи Радянського Союзу, але жадають відновлення його могутності.

За даними Левада-центру, незалежної російської дослідницької організації, молоде покоління схвалює дії Путіна ще більше ніж представники старших поколінь, які пам'ятають часи імперії і завжди сприймали Крим і Україну як частину Росії.

Молодь у віці від 18 до 24 років - молодша група серед 1600 респондентів, опитаних в кінці травня - підтримала Путіна більше, ніж всі інші вікові групи, на 86%, сказала Карина Піпія, прес-секретар центру.

Образ величезної військової потужності, яка змушувала поважати Радянський Союз, особливо приваблює Оксану Чернишову. «Я вважаю, що світ повинен боятися нас», - сказала вона, сьорбаючи гарячий шоколад в кафе неподалік від свого університету. «Боятися означає поважати».

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В університетах студентів та викладачів, які не підтримують політику Путіна, зовсім невелика кількість. Їх переслідують за опозиційні погляди.

«У Росії дуже легко потрапити у в'язницю», - сказав 20-річний друг Чернишової Антон Кусакін, який працював на лідера опозиції Олексія Навального в минулому році. «Анексія Криму все зіпсувала», - сказав він.