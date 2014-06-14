Відкрито провадження щодо шахраїв, які представлялися помічниками голови СБУ в Дніпропетровську
16:34, 14 червня 2014Політика
0 0
Головним слідчим управлінням Служби безпеки України відкрито кримінальне провадження за фактами шахрайства осіб, які представлялися помічниками чи радниками голови СБУ в Дніпропетровську.
Розслідування перебуває на особистому контролі голови СБУ
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, кримінальне провадження відкрито за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Розслідування перебуває на особистому контролі голови СБУ Валентина Наливайченка.
Читайте такожДо Дніпропетровська з Києва приїжджав новий "смотрящий" над бізнесменами - замголови ОДА
СБУ просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією про такі шахрайські дії, негайно повідомляти на цілодобовий телефон «гарячої лінії» СБУ 0-800-501-482 або до приймальні СБУ – (044) 226-25-64, (044) 256-97-32.
Усі виявлені факти шахрайства будуть розслідувані, а винні особи притягнуті до кримінальної відповідальності.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter