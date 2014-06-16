У Донецьку терористи замінували територію культурного центру "Ізоляція"
10:41, 16 червня 2014Політика
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У Донецьку бойовики захопили і замінували територію культурного центру "Ізоляція".
У Донецьку бойовики захопили і замінували територію культурного центру "Ізоляція"./ Фото: Dima Sergeev
"Бойовики ДНР, під командуванням командира по призвіську Монгол, захопили територію IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives. і замінували її", - йдеться в повідомленні на сторінці в соцмережі.
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