У Донецьку терористи замінували територію культурного центру "Ізоляція"

У Донецьку бойовики захопили і замінували територію культурного центру "Ізоляція".

"Бойовики ДНР, під командуванням командира по призвіську Монгол, захопили територію IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives. і замінували її", - йдеться в повідомленні на сторінці в соцмережі. публікаціяIZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives.

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