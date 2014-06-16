На Донбасі через захоплення бойовиками казначейства люди залишаться без грошей

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на заяву губернатора Сергія Тарути.

«До сьогодні, незважаючи на всі складнощі і проблеми, обласна адміністрація в повному обсязі виконувала всі свої фінансові зобов`язання перед громадянами. Проблеми з виплатами виникали тільки в Слов`янську і Слов`янському районі у зв`язку із захопленнями бойовиками «Донецької народної республіки» місцевих казначейств”, - заявив голова облдержадміністрації.

Проте сьогодні, за його словами, озброєні бойовики «ДНР» заблокували роботу Донецького обласного казначейства.

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Тарута наголошує, що ”ця дія матиме щонайзгубніші наслідки для жителів області. Зупиняться виплати всіх зарплат бюджетникам, пенсій, допомоги. Сотні тисяч людей залишаться без грошей, що належать їм, – при тому, що держава має всі ресурси, щоб виконувати всі свої зобов`язання перед громадянами».

Губернатор закликав «негайно розблоковувати роботу казначейства».

«Неприпустимо, прикриваючись розмовами про захист прав громадян, ставити під удар пенсіонерів, інвалідів, матерів і позбавляти їх засобів для існування», - наголосив губернатор.