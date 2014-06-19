Війська перемогли терористів у Ямполі

Як повідомляє crime.in.ua з посиланням на місцевих жителів, село розблоковано, руйнувань немає. Терористи відступили, хоча, як припускають мешканці селища, на деяких блокпостах ще залишилися. Але стрільби не чути.

Електрики в селищі немає, люди сидять по домівках.

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Також, взято під контроль селище Кіровськ. Через кілька днів блокади селища терористами туди нарешті змогли підвезти хліб.

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