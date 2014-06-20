Біля Ямполя знищено укріплені позиції терористів - речник РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий.

“Українські силовики продовжують створювати кільце оточення навколо населених пунктів і районів, де дислокуються бойовики. Особлива увага - населеному пункту Закотне Луганської області, який є важливим для терористів, оскільки саме через нього останнім часом здійснювалось постачання у Слов`янськ зброї та боєприпасів. В результаті бойових дій в районі міст і населених пунктів Ямпіль, Крива Лука, Іллічівка Краснолиманського району Донецької області силами бойової авіації та артилерії знищені укріплені позиції бойовиків”, - сказав Чеповий.

Він додав, що на даний момент Збройні сили і Національна гвардія звільнили від терористів Кіровськ поблизу Красного Лимана. Також взято під контроль міст через Сіверський Донець, а Слов`янськ фактично заблокований українськими військовими.

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За словами Чепового, вкотре було відбито напад на центральну базу зберігання бронетехніки в Артемівську.

Крім того, речник інфоцентру РНБО повідомив, що сили АТО “реагують на рух колони російських вантажівок із 7 КамАЗів без розпізнавальних знаків на маршруті Сніжне - Ямпіль - Слов`янськ”.