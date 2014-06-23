ЄС має чітко запитати Росію щодо її підтримки мирного плану Порошенка - Клімкін

Про Клімкін повідомив сьогодні у Люксембурзі за результатами участі в засідання Ради ЄС, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Нам потрібна політична підтримка, чіткий меседж стосовно того, що Росія має підтримати президентський план, всі його 15 пунктів. Нам зараз важливо, щоб здійснювався ефективний контроль за кордоном, нам потрібно, щоб було відкликано рішення Ради Федерації про використання російських військ на території України, а також інші заходи політичної підтримки», - підкреслив Клімкін.

За його словами, це засідання «було виключно важливим, тому що у мене була можливість детально поінформувати про логіку та бачення президентського мирного плану». «Я також детально поінформував міністрів ЄС про ситуацію в Донецькій та Луганській областях. Хочу відзначити підтримку всіх 28 міністрів мирного плану президента, підтримку наших подальших зусиль», - констатував Клімкін.

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Крім того, міністр повідомив, що у нього відбулася зустріч з верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки баронесою Кетрін Ештон, в ході якої мова йшла про те, «як ми будемо далі просуватися в підтримці президентського плану».

«Я детально поінформував про етапи цього плану, і яким чином ми маємо намір його реалізувати найближчими днями. Підтримка ЄС є для нас в ці дні критичною. Президент України знаходиться в постійному контакті з усіма європейськими лідерами та лідерами США», - наголосив він.