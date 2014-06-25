Скорочення виплат пенсіонерам та сім'ям з дітьми оскаржили в КС

Про це журналістам повідомила ініціатор руху «Дорога життя» Наталія Королевська. За її словами, ухвалений парламентом «антикризовий пакет» істотно обмежує рівень соцзахисту громадян.

Згідно з ним, з 1 липня передбачено скорочення допомоги при народженні другої і третьої дитини, і так само повністю скасовується допомогу по догляду за дитиною до трьох років. Крім цього "антикризовий пакет" передбачає скасування березневої індексації пенсій, а також зростання мінімальних зарплат і пенсій до кінця року. За інформацією Наталії Королевської, сьогодні мінімальна пенсія становить 949 грн., а мінімальна зарплата - 1218 грн., тобто на рівні грудня 2013 року.

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«Рік тому за 900 грн пенсії можна було хоч сплатити за квартиру і купити мінімальний набір продуктів. Зараз же продукти харчування тільки за офіційною статистикою подорожчали на 10,5%, піднялися ціни на всі комунальні послуги, а імпортні товари, в тому числі і медикаменти, подорожчали мінімум на 40%. В цих умовах таке рішення влади виглядає як знущання над власним народом», - сказала вона.

Громадські організації впевнені, що "антикризовий пакет" суперечить ст. 22 Конституції, де сказано, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається скорочення змісту та обсягу чинних прав і свобод громадян.

Громадські організації ще в квітні звернулися в КС з проханням дати офіційну оцінку рішенням Верховної Ради. “У відповідь ми отримали юридичну відписку. Тому сьогодні ми подали повторне уточнене звернення до КС, щоб у суддів не було підстав відмахнутися від людей», - сказала Наталія Королевська.

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“Для того, щоб наповнити казну і забезпечити найбільш незахищені категорії населення виплатами, можна знайти інші шляхи. Потрібно прийняти податок на операції з офшорами і зробити неможливим виведення мільярдів за кордон. Ввести податок на розкіш і прогресивний податок на найвищі доходи. Забезпечити легалізацію зарплат і детінізацію економіки. Завдяки цим крокам уряду не потрібно буде економити на найбідніших», - підкреслила Королевська.