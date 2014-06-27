Генсек НАТО вітає підписання угод про асоціацію ЄС з Україною, Грузією та Молдовою

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві Расмуссена.

«Я вітаю підписання угод про асоціацію між ЄС та Україною, Грузією та Молдовою. Угоди про асоціацію та поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі значно поглиблять політичні та економічні зв’язки між ЄС і трьома східними партнерами», - заявив Расмуссен.

За його словами, ці угоди зроблять свій внесок в консолідацію свободи, стабільності та заможності Європи.

«Вони дозволять більш тісно співпрацювати над посиленням верховенства права, проведенням судових реформ, боротьбою з корупцією, гарантувати основні права та свободи людини», - наголосив генсек НАТО.